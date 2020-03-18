Тренер «Магнитки» рассказал о проблемах экс-голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко

18 Март 2020 2020-03-18T06:14:15+03:00

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«Сталевары» в этом сезоне уступили в первом раунде плей-офф казахстанскому «Барысу». После «вылета» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью официальному сайту КХЛ «прошелся» и по вратарской линии клуба.

На вопрос, какие проблемы и почему Василий Демченко так и не стал вторым номером после основного голкипера Василия Кошечкина Воробьев ответил, что ему сложно объяснить этот факт, поскольку Демченко пришел из «Трактора» в «Магнитку» только в середине сезона.

— Его моральное состояние было не очень хорошим. Я думал, что его смогут вытащить, но не получилось. По большей части у Васи были проблемы психологического характера, - рассказал Илья Воробьев.

Про нынешнего второго номера вратарей Магнитки Глеба Носова наставник «сталеваров» сказал, что у Глеба есть потенциал и характер, а еще тренерскому штабу больше понравилось, как он сыграл против «Трактора». А у Демченко в этом году немножко не пошло.

Между тем, кандидатура Ильи Воробьева после окончания сезона совсем недавно также обсуждалась в руководстве «Металлурга».

ИСТОЧНИК KP.RU