2020-03-18T06:14:15+03:00
Спорт

Тренер «Магнитки» рассказал о проблемах экс-голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко

Илья Воробьев, подводя итоги сезона, рассказал о вратарской линии «Металлурга»
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Уходу Василия Демченко из «Трактора» предшествовал конфликт с тренером Петерисом Скудрой.Уходу Василия Демченко из «Трактора» предшествовал конфликт с тренером Петерисом Скудрой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

«Сталевары» в этом сезоне уступили в первом раунде плей-офф казахстанскому «Барысу». После «вылета» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью официальному сайту КХЛ «прошелся» и по вратарской линии клуба.

На вопрос, какие проблемы и почему Василий Демченко так и не стал вторым номером после основного голкипера Василия Кошечкина Воробьев ответил, что ему сложно объяснить этот факт, поскольку Демченко пришел из «Трактора» в «Магнитку» только в середине сезона.

— Его моральное состояние было не очень хорошим. Я думал, что его смогут вытащить, но не получилось. По большей части у Васи были проблемы психологического характера, - рассказал Илья Воробьев.

Про нынешнего второго номера вратарей Магнитки Глеба Носова наставник «сталеваров» сказал, что у Глеба есть потенциал и характер, а еще тренерскому штабу больше понравилось, как он сыграл против «Трактора». А у Демченко в этом году немножко не пошло.

Между тем, кандидатура Ильи Воробьева после окончания сезона совсем недавно также обсуждалась в руководстве «Металлурга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле трамвайного депо в Челябинске сошел с рельсов вагон
В Челябинске ушел из жизни бессменный редактор «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов
Предприниматель из Перми привезет в Челябинск медицинские маски за 2 млн
Старушка из Франции предлагает жителям Челябинской области наследство в 500 тысяч евро
Тренер «Магнитки» рассказал о проблемах экс-голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко
Жители Зауралья увидели Дарта Вейдера на фото травмоцентра
Человек-ледокол: мужчина из Челябинской области устроил заплыв в озере, покрытом льдом
Челябинцев пугают фейками о «детских» штрафах
«Это современное искусство». Юрий Дудь расспросил группу Anacondaz о скандальной обложке от челябинской художницы
Челябинская презентация модной одежды переносят из-за коронавируса
В аэропорт Челябинск вновь едут силовики
Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках
Режим повышенной готовности: из-за коронавируса в Челябинской области отменены все соревнования
В соседнем Екатеринбурге подтвержден коронавирус: минздрав Челябинской области призывает не паниковать
Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева» в Челябинске
Студентов-медиков в Челябинске отказываются переводить на карантин из-за коронавируса
Уголовное дело об убийстве инвалида в Челябинской области направлено в суд
Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея
На остановке в Челябинске вспыхнул троллейбус
Артисты из Челябинска не смогли вылететь на фестиваль в Германию
В Челябинской области простятся с военным комиссаром Борисом Костыря
В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс