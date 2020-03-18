Предприниматель из Перми привезет в Челябинск медицинские маски за 2 млн

18 Март 2020 2020-03-18T07:20:33+03:00

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«Областной аптечный склад» с третьей попытки нашел поставщика медицинских масок. По данным сайта госзакупок, сразу пять лотов на сумму более 2 млн рублей взял единственный участник — 30-летний ИП-шник из города Добрянка Пермского края Александр Бойчук.

Победитель торгов обязан доставить около 200 тыс. трехслойных медицинских масок до конца марта. По данным базы СПАРК, ранее ИП Бойчук поставлял мебель в пензенскую психбольницу и пожарные вентили в медучреждение города Кирова.

Медицинские маски пропали из аптек Челябинска еще в начале февраля. Замминистра здравоохранения Евгений Ванин посоветовал челябинцам делать защитные средства самим. По его словам, это еще и хорошее занятие для ребенка, увлекательная игротерапия.

— На маске можно вышивку сделать, — рассказал Евгений Ванин. — Для себя, мамы, бабушки. Почему нет? Хороший семейный вечер получится.

КСТАТИ

«Комсомолка» подготовила инструкцию, как своими руками сшить марлевую повязку. Все, что вам понадобится: марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дефицит масок — проблема не только нашего города, но и всего мира. Например, в Южной Корее их продают по расписанию: в определенный день недели в зависимости от вашего года рождения. Чего боятся эмигранты из Челябинска в Италии, США и других странах — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU