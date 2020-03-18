Почти талоны: в Челябинске начали продавать продукты из-под полы

18 Март 2020 2020-03-18T13:27:41+03:00

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Back in the USSR: в челябинских соцсетях появились истории о продаже гречки из подполья. Люди договаривались о цене в одном из местных супермаркетов.

Историю обнаружили наши коллеги из издания «Курс дела». Жительница Челябинска встретила в магазине знакомого врача из поликлиники. Все бы ничего, если бы медработник подошел к сотруднице супермаркета, у которой попросил гречку за 36 рублей. При этом врач добавил, что он от некой Елены Петровны. Из вынесенной позднее стяжки мужчина оставил только три пачки гречки. Все остальное — унес с собой.

Челябинка под впечатлением также решила прикупить не только хлеб, но и другие продукты. На всякий случай. Однако паника сейчас чрезмерна. В Челябинской области уже подготовлен двухмесячный запас продовольствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU