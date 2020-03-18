Челябинский КВНщик неудачно пошутил про «Корона Вирус» у своей мамы
Юморист из Челябинска Тимофей Осадчий, выступавший в Высшей лиге КВН, заявил, что его маме диагностировали «Корона Вирус». Шокирующей новостью он поделился в соцсетях.
— Она прилетела из Москвы в Челябинск. Чуть позже расскажу, что сказали врачи,- пообещал КВНщик своим подписчикам.
Юмориста опередил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов и рассказал, как все было на самом деле.
— Позволю себе не томить читателей. Рассказ записан со слов руководителя станции скорой помощи. На вызов приезжали фельдшер и студентка на практике. Померяли температуру — 36,3. Никаких признаков инфекционного заболевания не было? — рассказал Владимир Сафонов.
Первая «история» вскоре была удаленаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Врачи примчались на вызов в масках. Женщина рассказала, что прилетела из Москвы и что там паника. Спрашивала как обстановка по коронавирусу в Челябинске. Фельдшер ей ответил что паниковать не надо, случаев заболевания в области нет.
— Вы молодцы, работаете в такой непростой обстановке, — поблагодарила она бригаду скорой помощи.
Напомним, что в Челябинской области нет не одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, ранее пользователи соцсетей уже поднимали шум из-за людей в защитных костюмах в копейской больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU