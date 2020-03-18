2020-03-18T15:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Челябинский КВНщик неудачно пошутил про «Корона Вирус» у своей мамы

В мэрии резко осудили юмориста и рассказали, как было на самом деле
Ангелина ЗАКИРОВА
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Не коронавирус, а плохая шуткаНе коронавирус, а плохая шуткаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юморист из Челябинска Тимофей Осадчий, выступавший в Высшей лиге КВН, заявил, что его маме диагностировали «Корона Вирус». Шокирующей новостью он поделился в соцсетях.

— Она прилетела из Москвы в Челябинск. Чуть позже расскажу, что сказали врачи,- пообещал КВНщик своим подписчикам.

Юмориста опередил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов и рассказал, как все было на самом деле.

— Позволю себе не томить читателей. Рассказ записан со слов руководителя станции скорой помощи. На вызов приезжали фельдшер и студентка на практике. Померяли температуру — 36,3. Никаких признаков инфекционного заболевания не было? — рассказал Владимир Сафонов.

Первая «история» вскоре была удалена Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первая «история» вскоре была удаленаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи примчались на вызов в масках. Женщина рассказала, что прилетела из Москвы и что там паника. Спрашивала как обстановка по коронавирусу в Челябинске. Фельдшер ей ответил что паниковать не надо, случаев заболевания в области нет.

— Вы молодцы, работаете в такой непростой обстановке, — поблагодарила она бригаду скорой помощи.

Напомним, что в Челябинской области нет не одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, ранее пользователи соцсетей уже поднимали шум из-за людей в защитных костюмах в копейской больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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