2020-03-16T14:48:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска

Пользователи соцсетей испугались дизинфекторов и подняли шум
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото появилось в группе в ВК "Агенство Чрезвычайных новостей"Фото появилось в группе в ВК "Агенство Чрезвычайных новостей"
Изменить размер текста:

На улице Кирова в Копейске поликлинику закрыли на дезинфекцию. Прохожий увидел людей в масках и халатах, которые проводили мероприятия по обработке учреждения, сфотографировал и поделился в Интернете. Это только подлило масло в огонь общей истерии из-за коронавируса.

Народ испугался людей в защитных костюмах. Поползли слухи, что у одного из пациентов подозрение на коронавирус, медучреждение закрыли карантин.

— В поликлинике проводилась плановая дезинфекция. Все в штатном режиме, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева.

В Челябинской области пока нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее, пользователь ВК рассказал, что в этой поликлинике у какого-то пациента подозревали опасный вирус.

— Мужчину сегодня от туда увезли — подозрение на коронавирус . Пока не подтвержден, — прокомментировал фотографию челябинец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин по коронавирусу: что делать челябинцам, прилетающим из-за границы

Роспотребнадзор и минздрав выступили с рекомендациями (подробнее)

Что бывает с теми, кто не исполняет предписания?

Истории о том, как делать не надо.

Туристка из Челябинской области, летавшая с больными коронавирусом, прячется от врачей

Суд постановил закрыть ее на карантин принудительно (подробнее)

Суд вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Теперь Алла Ильина ляжет в изолятор минимум до 19 февараля (репортаж)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус отменил Тотальный диктант-2020 в Челябинске и по миру
«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске
В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска
«Хороший семейный вечер получится»: Минздрав посоветовал челябинцам делать защитные маски самостоятельно
ЧМК изготовил балку для крупнейшего завода по добыче нефти в Казахстане
Кому оплатят больничный после карантина по коронавирусу в Челябинской области
В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение
Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок
Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась
Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты
В Челябинске в центре со столба свалилась часть дорогой иллюминации
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
В Челябинской области самое чистое озеро утонуло в мусоре
Вузы Челябинска обсуждают переход на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана
Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин
В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов
Челябинцы жалуются на дорожную яму
Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией
После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке
«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области