В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска

16 Март 2020 2020-03-16T14:48:00+03:00

Фото появилось в группе в ВК "Агенство Чрезвычайных новостей"

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На улице Кирова в Копейске поликлинику закрыли на дезинфекцию. Прохожий увидел людей в масках и халатах, которые проводили мероприятия по обработке учреждения, сфотографировал и поделился в Интернете. Это только подлило масло в огонь общей истерии из-за коронавируса.

Народ испугался людей в защитных костюмах. Поползли слухи, что у одного из пациентов подозрение на коронавирус, медучреждение закрыли карантин.

— В поликлинике проводилась плановая дезинфекция. Все в штатном режиме, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева.

В Челябинской области пока нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее, пользователь ВК рассказал, что в этой поликлинике у какого-то пациента подозревали опасный вирус.

— Мужчину сегодня от туда увезли — подозрение на коронавирус . Пока не подтвержден, — прокомментировал фотографию челябинец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU