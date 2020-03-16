В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска
На улице Кирова в Копейске поликлинику закрыли на дезинфекцию. Прохожий увидел людей в масках и халатах, которые проводили мероприятия по обработке учреждения, сфотографировал и поделился в Интернете. Это только подлило масло в огонь общей истерии из-за коронавируса.
Народ испугался людей в защитных костюмах. Поползли слухи, что у одного из пациентов подозрение на коронавирус, медучреждение закрыли карантин.
— В поликлинике проводилась плановая дезинфекция. Все в штатном режиме, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева.
В Челябинской области пока нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее, пользователь ВК рассказал, что в этой поликлинике у какого-то пациента подозревали опасный вирус.
— Мужчину сегодня от туда увезли — подозрение на коронавирус . Пока не подтвержден, — прокомментировал фотографию челябинец.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU