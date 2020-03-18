Челябинский фотограф сделала фотосессию на тему коронавируса
Все против коронавируса. В том числе и фотографы. Челябинка Елена Мухина подготовила фотосет на тему новой инфекции из Китая.
Женщина опубликовала снимки на своей странице в социальных сетях. В посте Елена призвала весь мир объединиться в борьбе с новой угрозой, поддерживать и помогать друг другу, несмотря ни на что.
— Неважно какой вы национальности, в какой стране живете, какую религию исповедуете, каких политических взглядов придерживаетесь. Просто будьте солидарны. Спокойны. Ответственны и открыты, — пишет фотограф.
Это уже не первая реакция челябинских художников на ситуацию в мире. Так, клуб карикатуристов «Клюква» подготовил специальную серию рисунков, посвященную борьбе мирового сообщества с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU