2020-03-18T18:25:21+03:00
Общество

Челябинский фотограф сделала фотосессию на тему коронавируса

Женщина призывает весь мир объединиться в борьбе с инфекцией
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Женщина также затрагивает темы толерантности. Фото: Елена Мухина, vk.comЖенщина также затрагивает темы толерантности. Фото: Елена Мухина, vk.com
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Все против коронавируса. В том числе и фотографы. Челябинка Елена Мухина подготовила фотосет на тему новой инфекции из Китая.

Женщина опубликовала снимки на своей странице в социальных сетях. В посте Елена призвала весь мир объединиться в борьбе с новой угрозой, поддерживать и помогать друг другу, несмотря ни на что.

— Неважно какой вы национальности, в какой стране живете, какую религию исповедуете, каких политических взглядов придерживаетесь. Просто будьте солидарны. Спокойны. Ответственны и открыты, — пишет фотограф.

Это уже не первая реакция челябинских художников на ситуацию в мире. Так, клуб карикатуристов «Клюква» подготовил специальную серию рисунков, посвященную борьбе мирового сообщества с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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