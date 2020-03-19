2020-03-19T08:45:10+03:00
Общество

Чиновники объяснили платные уроки английского в сельской школе в Челябинской области

И пообещали решить проблему с подвозом учителя
Лидия ПЕСКОВА
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Школу уже проверил ОБЭП, факты поборов не подтвердились.Школу уже проверил ОБЭП, факты поборов не подтвердились.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Родители учеников из села Писклово Еткульского района пожаловались на поборы в школе. Из-за нехватки кадров учитель английского языка приезжала в Писклово из соседней деревни, за 25 километров. По словам родителей, им пришлось скидываться деньгами на ее проезд.

— Своего учителя по английскому языку в школе нет. Только приезжие. Раньше педагог ездил в Писклово на личной машине. В этом учебном году он отказался работать в Писклово. Нашли другого учителя из Каратабана. Своей машины у нее нет. Чтобы не заниматься английским дистанционно, родители договорились, что будут подвозить ее в школу по очереди. Уроки ставились один раз в неделю. Все шло хорошо. И вдруг нашлись недовольные, — рассказала КП-Челябинск руководитель управления образования Еткульского района Лариса Уварина.

По словам чиновницы, нынешняя жалоба от родителей уже не первая. До обращения в СМИ люди писали заявления в полицию. Однако силовики не нашли нарушений в действиях школы и факт поборов не подтвердили.

В управлении образования говорят, что за учителем теперь будет ходить школьный автобус. Правда, сначала на это свое добро должна дать ГИБДД, так как маршрут автобуса контролируют через систему ГЛОНАСС и без особого распоряжения он не сможет делать крюк в 25 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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