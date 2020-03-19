2020-03-19T16:09:29+03:00
Общество

Поборами на уроках английского языка в Челябинской области заинтересовался Следственный комитет

Родители опровергают слова чиновников
Лидия ПЕСКОВА
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Уроки английского в школе нет, но родители им не рады.Уроки английского в школе нет, но родители им не рады.
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Следственный комитет Челябинской области инициировал проверку информации о поборах в школе поселка Писклово Еткульского района. Родители школяров заявили, что их принуждают сдавать деньги на подвоз педагога из соседней деревни.

Чиновника Еткульского района признали, что решать транспортную проблему школе приходится при поддержке родителей.

— Они по очереди подвозят учителя на уроки, а информацию о поборах уже проверяла полиция. И она не подтвердилась, — рассказала КП-Челябинск руководитель управления образования Еткульского района Лариса Уварина.

Но родители продолжают стоять на своем: сбор денег в школе ведется, а вместо трех положенных по программе уроков проводится один-единственный.По словам родителям, школе невыгодно искать постоянного педагога, потому что иссякнет источник левых доходов. Также родителей возмущает качество преподавания отдельных предметов. Показателен хотя бы этот пример: седьмой класс поголовно получил двойки за всероссийскую проверочную работу. Родители заявляют о вопиющем нарушении прав детей.

— Следственными органами проводится доследственная проверка. В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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