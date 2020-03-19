В Челябинске трамвай сошел с рельс

19 Март 2020 2020-03-19T18:11:51+03:00

Крупного ДТП в этот раз не произошло

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Дело все таки в оборудовании: в Челябинске очередной трамвай сошел с рельс. Вагон направлялся в сторону конечной остановки.

Как сообщают наши читатели, инцидент произошел сегодня, 19 марта, в Ленинском районе. Трамвай, который ехал по 8 маршруту, съехал с рельс и остановился у остановки «Электромашина». Информации о том, были ли пассажиры внутри пока нет.

В Челябинске уже не первый раз трамваи сходят с рельс. Совсем недавно, чтобы восстановить движение вагонов пришлось привлекать кран. А также именно из-за рельс, по мнению водителей, один из челябинских трамваев стал причиной ДТП, которое ограничило проезд между Ленинским и Центральными районами.

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ИСТОЧНИК KP.RU