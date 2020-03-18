Возле трамвайного депо в Челябинске сошел с рельсов вагон

18 Март 2020 2020-03-18T07:53:21+03:00

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Утром в среду, 18 марта, возле депо № 1 на улице Первой Пятилетки сошел с рельсов трамвай №15 Чичерина — ЧТЗ. Как сообщает АиФ, пришлось привлекать кран. По данным сервиса Яндекс.Транспорт, движение трамваев возобновлено.

Ранее водители трамваев неоднократно жаловались на состояние рельсов.

— Уже становится страшно выезжать за пределы депо. Мы каждый день или же через день наблюдаем сход, сход, сход! И это не шутки. Даже нет болтов чтобы соединить рельсы между собой. Где запасные рельсы? Приваривают какие-то прутки и прочее. «Я его слепила из того что было». А после всего этого за грехи этого человека отвечаем мы: а то есть сход вагона с рельс, виноват или водитель или путевое хозяйство. Вагон сломался — виноват водитель или слесаря. Стоят вагоны из-за поломки на канаве и нет вагонов для 100% выпуска, виноваты слесари и диспетчеры, — написал на днях активист «ЧелябГЭТ» Виталий Лешуков.

Напомним, в начале марта на улице Рождественского трамвай «зацепился» тормозом о разбитые рельсы и вагон развернуло поперек дороги. Одну из пассажирок госпитализирована с переломом ключицы. Досталось и проезжавшему рядом автомобилю BMW — его прижало к опорам моста. После этого водители рассказали о странном распоряжении руководства ГЭТ — поднять тормоза, которые используются для аварийной остановки. Как объяснили такую «модернизацию» в «Горэлектротрансе» — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU