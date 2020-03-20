Библиотеки Челябинска закрыты на карантин: как взять или вернуть книгу
Библиотеки вместе с другими культурными учреждениями ушли на карантин до 10 апреля. Однако читателям не стоит волноваться. Абонементы будут работать: книги по-прежнему можно вернуть или взять почитать на досуге.
— Ограничена работа библиотек, они работают только на выдачу и возврат книг с определенным соблюдением дезинфекции и обработки сданных книг, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
В отделе обслуживания читателей Публичной библиотеки журналисту КП-Челябинск рассказали, какие меры предосторожности ввели в связи с пандемией.
— Книги мы продолжаем принимать и выдавать. Введен масочный режим: библиотекарь работает в маске и латексных перчатках. У нас стоит антисептическая жидкость, специальный спиртовой раствор, им обрабатывают поверхности, на которых лежат книги, и к которым прикасаются читатели. Этим раствором могут протирать руки посетители библиотеки и сотрудники. Книги мы не протираем, чтобы не испортить переплет. Они хранятся в отведенном месте сутки, потому что вирусы и бактерии живут шесть часов на поверхности книги. Только потом мы их выдаем читателям, — рассказала заведующая отделом абонемент Людмила Демьянович.
На время карантина публичная библиотека поменяла свой график работы: теперь она будет работать с 10 и до 18 часов, в субботу и воскресенье — выходной.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU