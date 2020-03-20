Библиотеки Челябинска закрыты на карантин: как взять или вернуть книгу

20 Март 2020 2020-03-20T15:24:34+03:00

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Библиотеки вместе с другими культурными учреждениями ушли на карантин до 10 апреля. Однако читателям не стоит волноваться. Абонементы будут работать: книги по-прежнему можно вернуть или взять почитать на досуге.

— Ограничена работа библиотек, они работают только на выдачу и возврат книг с определенным соблюдением дезинфекции и обработки сданных книг, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В отделе обслуживания читателей Публичной библиотеки журналисту КП-Челябинск рассказали, какие меры предосторожности ввели в связи с пандемией.

— Книги мы продолжаем принимать и выдавать. Введен масочный режим: библиотекарь работает в маске и латексных перчатках. У нас стоит антисептическая жидкость, специальный спиртовой раствор, им обрабатывают поверхности, на которых лежат книги, и к которым прикасаются читатели. Этим раствором могут протирать руки посетители библиотеки и сотрудники. Книги мы не протираем, чтобы не испортить переплет. Они хранятся в отведенном месте сутки, потому что вирусы и бактерии живут шесть часов на поверхности книги. Только потом мы их выдаем читателям, — рассказала заведующая отделом абонемент Людмила Демьянович.

На время карантина публичная библиотека поменяла свой график работы: теперь она будет работать с 10 и до 18 часов, в субботу и воскресенье — выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU