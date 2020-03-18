Из-за коронавируса в Челябинске закроют театры, библиотеки и музеи
Сегодня, 18 марта, было принято решение закрыть театры, музеи, библиотеки и концертные залы на карантин из-за пандемии коронавируса. С четверга все заведения прекратят свою работу, ограничение продлится до 10 апреля.
— Все закрываем на карантин с завтрашнего дня, — рассказала пресс-секретарь минкульта по Челябинской области Виктория Олиферчук.
Как сообщал ранее КП-Челябинск, из-за вируса в городе уже отменили концерт Гречки и группы «Руки Вверх!», всех школьников отправили на каникулы, а ЧелГУ и челябинский филиал РАНХиГС перешли на дистанционную форму обучения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU