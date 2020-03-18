2020-03-18T12:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Челябинске закроют театры, библиотеки и музеи

Заведения культуры уходят на карантин
Ангелина ЗАКИРОВА
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Решение о закрытии культурных учреждений приняли сегодня днемРешение о закрытии культурных учреждений приняли сегодня днемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 18 марта, было принято решение закрыть театры, музеи, библиотеки и концертные залы на карантин из-за пандемии коронавируса. С четверга все заведения прекратят свою работу, ограничение продлится до 10 апреля.

— Все закрываем на карантин с завтрашнего дня, — рассказала пресс-секретарь минкульта по Челябинской области Виктория Олиферчук.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, из-за вируса в городе уже отменили концерт Гречки и группы «Руки Вверх!», всех школьников отправили на каникулы, а ЧелГУ и челябинский филиал РАНХиГС перешли на дистанционную форму обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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