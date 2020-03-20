2020-03-20T15:14:01+03:00
Общество

Журналисты в костюмах медведей сняли видео о профилактике коронавируса в Челябинской области

Шуточный ролик набирает популярность в Сети
Валентина ВАГАНОВА
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Да не будьте мрачными и хмурыми! Фото: кадр с видео.Да не будьте мрачными и хмурыми! Фото: кадр с видео.
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Новостные ленты сейчас пестрят тревожными заголовками. Чтобы их немного разбавить, телевизионщики из Нязепетровска сняли позитивное видео для зрителей. В городском парке журналисты устроили зарядку в костюмах медведей и хаски. Размялись, подтянулись на турнике, скатились с горки и обтерлись снегом.

Видео корреспонденты опубликовали в группах своего канала в соцсетях. Но оно быстро распространилось по другим пабликам, в том числе челябинским. За сутки его посмотрели более 30 тысяч человек.

— В Нязепетровске паникуют, боятся коронавируса. Горожане скупают в магазинах все что нужно и не очень. Мы решили как-то разрядить обстановку, призвать жителей несмотря ни на что сохранять спокойствие, как поется в песне «не страшны дурные вести, начинаем бег на месте...». Ролик был опубликован только в соцсетях, потому что мы даже не надеялись на такое огромное количество просмотров. Да и снят он на скорую руку: придумали, надели костюмы, вышли в парк и сняли, без репетиций и подготовок, — говорит монтажер телевещательного канала «Нязепетровский контур» Екатерина Гусева.

Журналисты призывают зрителей больше улыбаться, гулять, делать зарядку и соблюдать профилактику, чтобы не заболеть.

В Челябинской области сняли шуточное видео в костюмах медведей о профилактике коронавируса.Видео: Нязепетровский контур

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ИСТОЧНИК KP.RU

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