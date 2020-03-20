2020-03-20T16:26:14+03:00
Общество

Проверка слуха. У жителя Челябинской области подозревают коронавирус

Он вместе с друзьями отдыхал в государстве Андорра
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В Миассе молодой человек госпитализирован с признаками ОРВИ после возвращения из Европы.В Миассе молодой человек госпитализирован с признаками ОРВИ после возвращения из Европы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Социальные сети сейчас заменяют бабушек-сплетниц на лавочках. На пустом месте раздуваются страшилки, а подписчики групп публикуют непроверенную информацию.

В пятницу, 20 марта, группы города Миасс социальной сети ВКонтакте «взорвала» новость о «зараженном» коронавирусной инфекцией земляке. Вместе с двумя друзьями он вернулся с отдыха из Андорры — крошечного государства в Европе. В соцсети Инстаграм путешественники публиковали видео о прогулках про пустым улочкам княжества. «А потомодин из них заболел!», — восклицает в комментарии подписчик группы.

Слухи развеяли в региональном Роспотребнадзоре. По словам заместителя главного государственного санитарного врача по региону Светланы Лучининой, все прибывающие из-за рубежа в регион находятся под наблюдением медиков. Житель Миасса госпитализирован с признаками ОРВИ, у него взяты анализы на коронавирус.

По словам первого замгубернатора Ирина Гехт, ни одного случая коронавирусной инфекции в области нет. В лабораториях проверяют анализы шестерых южноуральцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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