В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов
Непогода внесла коррективы: в аэропорту Челябинск задержаны несколько рейсов. Как отмечают пассажиры, вылет некоторых самолетов перенесли на два-три часа.
Согласно онлайн-табло, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и в Минеральные Воды. При этом на самолет в столицу объявлена посадка, несмотря на то, что вылет состоится только в 14 часов.
В пресс-службе аэропорта отметили, что причина задержки проста — неблагоприятные метеоусловия. Ранее, на этой неделе также из-за непогоды задерживался прилет московский рейсов в воздушную гавань Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU