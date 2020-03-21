В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов

21 Март 2020 2020-03-21T08:46:40+03:00

Утром еще несколько самолетов вылетели с опозданием Фото: Андрей АБРАМОВ

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Непогода внесла коррективы: в аэропорту Челябинск задержаны несколько рейсов. Как отмечают пассажиры, вылет некоторых самолетов перенесли на два-три часа.

Согласно онлайн-табло, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и в Минеральные Воды. При этом на самолет в столицу объявлена посадка, несмотря на то, что вылет состоится только в 14 часов.

В пресс-службе аэропорта отметили, что причина задержки проста — неблагоприятные метеоусловия. Ранее, на этой неделе также из-за непогоды задерживался прилет московский рейсов в воздушную гавань Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU