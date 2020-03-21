В большинстве городов Челябинской области нет тестов на коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T15:20:06+03:00

В феврале в Челябинске отрабатывали как встречать больного коронавирусом на самолете Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Миассе, городе где найден первый зараженный коронавирусом житель Челябинской области, нет тестов для проверки инфекции из Уханя. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Владимир Берсенев.

— В Миассе их нет. Они только в Челябинске. И только в их лаборатории могут достоверно определить, есть или нет коронавирус, — пояснил чиновник, отвечая на вопросы депутатов.

При этом, слухи о том, что в Миассе появился человек, зараженный коронавирусом, появились в социальных сетях еще 20 марта. Тогда правительство области предложило дождаться официальных анализов.

Как сообщают в Роспотребназоре, больницы Миасса готовы принять пациентов с инфекцией из Уханя. В городе готовы 8 боксов, где можно разместить первые 16 человек. Всего готовы койки на 104 мест. Кроме того, сейчас в Миассе уже есть аппараты искусственной вентиляции легких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU