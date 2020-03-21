Жители Челябинской области, которые могли контактировать с больным коронавирусом, могут пройти обследование
Жители Миасса, которые контактировали с молодым человеком с подтвержденным коронавирусом, смогут сдать анализы на инфекцию из Уханя. Об этом рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
— Жители, которые считают, что они контактировали с молодым человеком из Миасса, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, могут пройти обследование. Для этого им надо обратиться на горячую линию минздрава Челябинской области, — рассказала чиновница.
Кроме того, вице-губернатор добавила, что сейчас есть как минимум один человек, который контактировал с ребятами, вернувшимися из Андорры. Ему также предстоит медицинское обследование.
СПРАВКА КП:
Телефон горячей линии регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU