Жители Челябинской области, которые могли контактировать с больным коронавирусом, могут пройти обследование

21 Март 2020 2020-03-21T17:27:31+03:00

Сейчас пациент и друзья, которые приехали с ним из Андорры, находятся под наблюдением врачей

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Жители Миасса, которые контактировали с молодым человеком с подтвержденным коронавирусом, смогут сдать анализы на инфекцию из Уханя. Об этом рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Жители, которые считают, что они контактировали с молодым человеком из Миасса, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, могут пройти обследование. Для этого им надо обратиться на горячую линию минздрава Челябинской области, — рассказала чиновница.

Кроме того, вице-губернатор добавила, что сейчас есть как минимум один человек, который контактировал с ребятами, вернувшимися из Андорры. Ему также предстоит медицинское обследование.

СПРАВКА КП:

Телефон горячей линии регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU