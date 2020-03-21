Мэр Григорий Тонких о коронавирусе в Миассе: «Все под контролем»
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. Недавно здесь диагностировали инфекцию из Ухани у одного из местных жителей, который вернулся из Андорры.
— Ситуация находится под контролем. Мы неоднократно обсуждали алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Не поддавайтесь панике и верьте только достоверным источникам информации из официальных источников, — рассказал чиновник.
Глава города также посоветовал жителям соблюдать все правила безопасности и предупреждать врачей о недавних поездках за рубежом. Кроме того, мэр подчеркнул, что заболевший сейчас находится под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU