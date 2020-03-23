В Челябинске еще у трех человек подозревают коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T07:52:36+03:00

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В Челябинске у трех человек может быть коронавирус. Предварительные тесты на инфекцию из Уханя показали положительный результат.

Как сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, причин для паники жителей нет. Пациенты находятся в больнице. Сейчас идет поиск людей, с которыми они могли контактировать.

— Трое условно положительных. Ждем подтверждения, — рассказала заместитель главы региона.

Напомним, что в Челябинской области пока зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Это житель Миасса, отдыхавший в Андорре.

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СПРАВКА КП

В Челябинской области работает горячая линия регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU