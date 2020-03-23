В Челябинске еще у трех человек подозревают коронавирус
В Челябинске у трех человек может быть коронавирус. Предварительные тесты на инфекцию из Уханя показали положительный результат.
Как сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, причин для паники жителей нет. Пациенты находятся в больнице. Сейчас идет поиск людей, с которыми они могли контактировать.
— Трое условно положительных. Ждем подтверждения, — рассказала заместитель главы региона.
Напомним, что в Челябинской области пока зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Это житель Миасса, отдыхавший в Андорре.
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СПРАВКА КП
В Челябинской области работает горячая линия регионального минздрава по коронавирусу: 8 (351) 240-15-16.
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ИСТОЧНИК KP.RU