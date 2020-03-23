В Челябинске очередной трамвай сошел с рельс
С рельсами пора что-то делать: в Челябинске снова происшествие с трамвай. Из-за схода с рельс остановился третий вагон за последнее время.
Как сообщают пользователи социальных сетей, инцидент произошел на остановке «Монтажный колледж». Трамвай съехал в сторону других путей, из-за чего было парализовано движение вагонов в обе стороны.
В Челябинске уже не первое происшествие из-за рельс. Совсем недавно, чтобы восстановить движение трамваев возле депо №1 пришлось привлекать кран. Кроме того, в минувший четверг, 19 марта, из-за сошедшего с рельс вагона в Ленинском районе также было парализовано движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU