В Челябинске начнут дезинфицировать маршрутки

23 Март 2020 2020-03-23T09:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь не только трамваи и троллейбусы: в Челябинске к санитарной обработке подключатся маршрутки. За тем, как частные перевозчики выполняют наказ, будут следить чиновники.

Как рассказал начальник городского управления транспорта Максим Кичеев, дезинфицировать поручни и сидения маршрутчики начнут с 25 марта. Ведомство будет тщательно следить за тем, выполняются ли их требования. Для этого организуют специальные проверки.

Ранее к санобработке подключился общественный электротранспорт. В трамваях и троллейбусах дезинфицировать поручни и сидения начали еще неделю назад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU