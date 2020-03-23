В Челябинске начнут дезинфицировать маршрутки
Теперь не только трамваи и троллейбусы: в Челябинске к санитарной обработке подключатся маршрутки. За тем, как частные перевозчики выполняют наказ, будут следить чиновники.
Как рассказал начальник городского управления транспорта Максим Кичеев, дезинфицировать поручни и сидения маршрутчики начнут с 25 марта. Ведомство будет тщательно следить за тем, выполняются ли их требования. Для этого организуют специальные проверки.
Ранее к санобработке подключился общественный электротранспорт. В трамваях и троллейбусах дезинфицировать поручни и сидения начали еще неделю назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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