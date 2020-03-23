2020-03-23T09:57:27+03:00
Общество

В Челябинске начнут дезинфицировать маршрутки

Все из-за профилактики коронавируса
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее дезинфицировать начали и общественный электротранспортРанее дезинфицировать начали и общественный электротранспортФото: Андрей АБРАМОВ
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Теперь не только трамваи и троллейбусы: в Челябинске к санитарной обработке подключатся маршрутки. За тем, как частные перевозчики выполняют наказ, будут следить чиновники.

Как рассказал начальник городского управления транспорта Максим Кичеев, дезинфицировать поручни и сидения маршрутчики начнут с 25 марта. Ведомство будет тщательно следить за тем, выполняются ли их требования. Для этого организуют специальные проверки.

Ранее к санобработке подключился общественный электротранспорт. В трамваях и троллейбусах дезинфицировать поручни и сидения начали еще неделю назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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