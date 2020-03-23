Туристка из Челябинской области, скрывавшаяся от врачей после поездки в Италию, обследовалась на коронавирус
Косметолог из Миасса Лариса Яснева, которая пряталась от врачей, не желая проверяться на коронавирус, наконец, прошла обследование.
— Женщина сдала анализ, результат отрицательный, она здорова, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.
Напомним, Лариса Яснева прилетела из Италии в конце февраля на одном борту с зараженным коронавирусом. Она должна была сдать анализы и пройти двухнедельный домашний карантин. Но вместо этого отключила телефон и перестала появляться дома. Ее разыскивала полиция, а Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы заставить ее обследоваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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