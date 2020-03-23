2020-03-23T12:00:44+03:00
Общество

Туристка из Челябинской области, скрывавшаяся от врачей после поездки в Италию, обследовалась на коронавирус

В минздраве рассказали, подтвердился ли диагноз
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Жительница Миасса, прилетевшая из Италии, сдала анализы на коронавирус.Жительница Миасса, прилетевшая из Италии, сдала анализы на коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Косметолог из Миасса Лариса Яснева, которая пряталась от врачей, не желая проверяться на коронавирус, наконец, прошла обследование.

— Женщина сдала анализ, результат отрицательный, она здорова, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, Лариса Яснева прилетела из Италии в конце февраля на одном борту с зараженным коронавирусом. Она должна была сдать анализы и пройти двухнедельный домашний карантин. Но вместо этого отключила телефон и перестала появляться дома. Ее разыскивала полиция, а Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы заставить ее обследоваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муж помощницы прокурора из Челябинска успел заразить коронавирусом коллегу
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Туристка из Челябинской области, скрывавшаяся от врачей после поездки в Италию, обследовалась на коронавирус
«Уральская молния» из-за угрозы коронавируса отменила сеансы массового катания в Челябинске
Жительница Челябинска собирает компакт-диски для пожилого бездомного, которые он продает на блошином рынке
«Трактор» отменил тренировки из-за карантина
В Челябинске начнут дезинфицировать маршрутки
На одном из предприятий Челябинской области произошел пожар
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельс
В Челябинске вернут популярный садовый маршрут
В Челябинске еще у трех человек подозревают коронавирус
Челябинцы наелись гречки
На Северо-Западе Челябинска все же появится ТРК от компании Юревича
Из-за коронавируса: в мэрии Челябинска аппаратное совещание проходит с минимальным числом приглашенных
В Челябинской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка