Туристка из Челябинской области, скрывавшаяся от врачей после поездки в Италию, обследовалась на коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T12:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Косметолог из Миасса Лариса Яснева, которая пряталась от врачей, не желая проверяться на коронавирус, наконец, прошла обследование.

— Женщина сдала анализ, результат отрицательный, она здорова, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, Лариса Яснева прилетела из Италии в конце февраля на одном борту с зараженным коронавирусом. Она должна была сдать анализы и пройти двухнедельный домашний карантин. Но вместо этого отключила телефон и перестала появляться дома. Ее разыскивала полиция, а Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы заставить ее обследоваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU