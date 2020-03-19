Туристка из Миасса, летевшая одним самолетом с больным коронавирусом, до сих пор не обследована

19 Март 2020 2020-03-19T15:41:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале этой недели заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин успокоил общественность: косметолог Лариса Яснева, прилетевшая из Италии на одром борту с зараженным коронавирусом, все же пошла навстречу врачам и сдала анализы. А через несколько дней Роспотребнадзор через суд опять требует взять у женщины биоматериалы.

В четверг, 19 марта, Миасский городской суд рассмотрел второй административный иск Роспотребнадзора к Ясневой. Судя по информации на сайте суда, главный государственный санитарный врач по Миассу Владимир Береснев потребовал принудительно госпитализировать и обследовать женщину. Административный иск был удовлетворен частично.

Речь идет о принудительной сдаче анализов. Фото: miass-chel.sudrf.ru.

Помимо самой туристки, среди ответчиков по делу числятся полиция Миасса и миасский отдел судебных приставов — они должны были исполнить первое решение суда от 6 марта и доставить Ясневу в больницу.

По делу проходят три ответчика: туристка, полиция и судебные приставы. Фото: miass-chel.sudrf.ru.

Одни источники утверждают, что женщина до сих пор не нашлась. По другим данным, ее все же вычислила ФСБ и заставила сдать анализы. Официально этот момент, кроме Ванина, пока никто не проясняет.

В пресс-службе минздрава Челябинской области заявили, что туристкой занимается Роспотребнадзор. Прокомментировать ситуацию они не могут. В пресс-службе Роспотребнадзора пообещали дать комментарий не раньше пятницы, 20 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристка из Челябинской области, летавшая с больными коронавирусом, прячется от врачей

Суд постановил закрыть ее на карантин принудительно (подробнее).

Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин

Правда, причина для карантина другая (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU