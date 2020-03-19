Туристка из Миасса, летевшая одним самолетом с больным коронавирусом, до сих пор не обследована
В начале этой недели заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин успокоил общественность: косметолог Лариса Яснева, прилетевшая из Италии на одром борту с зараженным коронавирусом, все же пошла навстречу врачам и сдала анализы. А через несколько дней Роспотребнадзор через суд опять требует взять у женщины биоматериалы.
В четверг, 19 марта, Миасский городской суд рассмотрел второй административный иск Роспотребнадзора к Ясневой. Судя по информации на сайте суда, главный государственный санитарный врач по Миассу Владимир Береснев потребовал принудительно госпитализировать и обследовать женщину. Административный иск был удовлетворен частично.
Речь идет о принудительной сдаче анализов. Фото: miass-chel.sudrf.ru.
Помимо самой туристки, среди ответчиков по делу числятся полиция Миасса и миасский отдел судебных приставов — они должны были исполнить первое решение суда от 6 марта и доставить Ясневу в больницу.
По делу проходят три ответчика: туристка, полиция и судебные приставы. Фото: miass-chel.sudrf.ru.
Одни источники утверждают, что женщина до сих пор не нашлась. По другим данным, ее все же вычислила ФСБ и заставила сдать анализы. Официально этот момент, кроме Ванина, пока никто не проясняет.
В пресс-службе минздрава Челябинской области заявили, что туристкой занимается Роспотребнадзор. Прокомментировать ситуацию они не могут. В пресс-службе Роспотребнадзора пообещали дать комментарий не раньше пятницы, 20 марта.
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