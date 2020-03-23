2020-03-23T13:51:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Муж помощницы прокурора из Челябинска успел заразить коронавирусом коллегу

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Мужчине грозит штраф до 80 тыс. рублейМужчине грозит штраф до 80 тыс. рублейФото: Валентина ВАГАНОВА
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Муж помощницы прокурора, вернувшийся из Италии, успел заразить не только семью, но и свою сотрудницу. О четвертом случае коронавируса в Челябинске рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Сотрудница прокуратуры настояла на обращении инфицированного мужа на горячую линию Роспотребнадзора. У всех легкая форма, принимают противовирусную терапию, в том числе, «Арбидол», — рассказала Ирина Гехт.

Отметим, что у всех четверых условно положительный диагноз. Окончательный результат придет не раньше вторника, 24 марта.

В зоне риска оказались около 60 человек, с которым успел пообщаться мужчина. У половины из них пришли отрицательные тесты, остальные анализы еще не готовы.

ЧТО ГРОЗИТ МУЖЧИНЕ И ЕГО СУПРУГЕ?

Мужчину могут привлечь к ответственности по решению суда. Ирина Гехт затруднилась сказать, по какой статье.

В постановлениях, которые вручают прилетающим в Москву, предупреждают, что коронавирусная инфекция (COVID-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение влечет уголовную ответственность по статье 236 УК РФ. Если из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил, заболеют люди, виновному грозит до года лишения свободы. Если заболевший умрет — до пяти лет колонии.

По слухам, сотрудники прокуратуры очень злы на свою коллегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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