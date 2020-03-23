Коронавирус нерукотворный: в известном научном журнале обнаружили инфекцию, схожую с COVID-19

23 Март 2020 2020-03-23T16:16:12+03:00

На статью снова обратили внимание во время пандемии коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

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Конспирологи ищут новые теории появления коронавируса. Так, журналисты в международном журнале Nature недавно обнаружили статью, в которой похожий на Уханьскую инфекцию вирус фигурирует в 2015 году.

В ней американские ученые экспериментировали с летучими мышами. Проведя опыты над найденным вирусом, биологи выявили опасную для человека инфекцию. При этом, в статье также упоминается, что траекторию развития вируса вне человеческого тела практически невозможно предсказать. Что примечательно, первые исследования проводились учеными в... Китае.

— Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали новый гибридный, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека, — цитирует публикацию KP.ru.

Впрочем, вирусологи Университета Северной Каролины, которые и проводили исследование, отметили что их вирус отличается от COVID-19 по строению. Кроме того, издатели журнала Nature добавили к тексту специальную приписку, о том, что сейчас нет доказательств, что выявленная учеными инфекция сейчас бушует по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU