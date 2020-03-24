2020-03-24T06:28:12+03:00
Спорт

Футболистов «Челябинска» закрыли на двухнедельный карантин

Команда досрочно вернулась домой со сборов в Турции
Алексей МИКУШИН
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Фото: ФК "Челябинск"/vk.comФото: ФК "Челябинск"/vk.com
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В середине апреля «горожане» должны начать игры заключительного круга чемпионата России во второй лиге зоны «Урал-Поволжье». Правда, из-за объявленных коронавирусных «санкций» турнир вполне может быть отложен на неопределенный срок.

Но команда вовсю готовилась к старту чемпионата и в начале марта отправилась на тренировочный сбор в Турцию. Однако руководство клуба решило прервать подготовку и досрочно 22 марта вернуться в Челябинск. Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов сообщил, что футболисты, как того требует нынешний режим самоизоляции, в полном составе отправились на двухнедельный карантин и будут сидеть дома до 5 апреля.

— Да, ситуация не способствует продуктивному тренировочному процессу, но считаю, жизнь и здоровье людей гораздо важнее. Такие меры актуальны и необходимы. Надеемся, в скором времени ситуация с коронавирусом нормализуется и стабилизируется, — отметил Константин Арестов.

Напомним, в минувшие выходные был зафиксирован первый случай коронавируса в Челябинской области — заболел житель Миасса, которых отдыхал на горнолыжном курорте в Андорре. Сегодня утром стало известно о троих заболевших в Челябинске. Все трое из одного круга, они отдыхали в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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