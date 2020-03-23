Новые заболевшие коронавирусом в Челябинске: «Все из одного круга»

Трое челябинцев, получивших положительный результат на коронавирус, отдыхали вместе в Европе. Эту информацию уточнила КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Теперь анализы предстоит сдать всем, кто контактировал с заболевшими.

— Все трое из одного круга, они отдыхали в Европе. В 10-х числах марта прилетели в Челябинск. У них условно подтвержденный результат на коронавирус. Анализ направлен в лабораторию «Вектор», — сообщила Ирина Гехт.

Сейчас все трое заболевших находятся в больнице. Тест сдали и те, с кем они контактировали.

— Это был небольшой круг общения, — добавила первый вице-губернатор региона.

В Челябинске это уже четвертый случай выявления коронавируса. Все заболевшие подхватили его в Европе.

В выходные паника возникла у студентов Челябинского госуниверситета. В группах прошла информация, что лекции посещала студентка, которая могла быть заражена коронавирусом. Якобы опасное заболевание подхватил ее отец.

— Действительно, появилась информация, что одна из наших студенток могла контактировать с зараженным коронавирусной инфекцией. Совместно с Роспотребнадзором мы оперативно приняли экстренные меры: были взяты анализы у девушки и ее круга общения, включая студентов и преподавателей. К счастью, на сегодняшний день заболевших covid-19 в ЧелГУ нет. Мы понимаем всю ответственность вуза в виду усугубления эпидемиологической ситуации, поэтому с этой недели переводим студентов абсолютно всех форм обучения на дистанционное обучение, исключая свободное посещение, а также усиливаем меры по дезинфекции в корпусах и общежитиях ЧелГУ, — рассказала начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

— У студентки диагноз не подтвердился, — успокоила Ирина Гехт.

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