Коронавирус в Челябинске 2020, новости на 24 марта: список заболевших, новые ограничения

КТО ЗАБОЛЕЛ

* Житель Челябинска, который в 10-х числах марта вернулся из Италии. В этой стране сейчас самая острая ситуация с коронавирусом.

* Его жена — помощница прокурора Металлургического района. Из-за этого районная прокуратура была закрыта на карантин.

* Его дочь — студентка ЧелГУ. Ранее информация о ее заболевании отрицалась. Институт перешел на дистанционное обучение.

* Его коллега. Они вместе работают в компании «Тепловые электрические сети и системы». Теперь анализы сдают и все остальные сотрудники.

В Челябинской области коронавирусом заболели уже пятеро человек.Фото: Валентина ВАГАНОВА

За безответственное отношение к ситуации и заражение коллеги мужчину могут привлечь к ответственности по решению суда. Что ему за это грозит, читайте ЗДЕСЬ.

У всех четверых пока условно подтвержденный результат на коронавирус. Сейчас его перепроверяют. Результаты обещают сказать сегодня, 24 марта.

* Молодой человек, проживающий в Миассе, — первый заболевший в Челябинской области. Его диагноз подтвержден. Напомним, молодой человек на днях прилетел из Испании.

КУДА НЕЛЬЗЯ

* Ранее власти Челябинской области просили родителей следить за детьми, чтобы те не гуляли по торгово-развлекательным центрам. Места с большим скоплением народа опасны. Но простые уговоры не помогли. На каникулах школьники проводят время, тусуясь на фудкортах. Теперь В челябинских ТРК отключат wi-fi. Решит ли это проблему — покажет время. У многих челябинцев сегодня подключен мобильный интернет.

* Кафе и рестораны города пока не закрывают. Столики расставят на расстояние метр — полтора для безопасности посетителей.

* Из-за распространения коронавируса в управлении физической культуры и спорта города распорядились приостановить все тренировки с 23 марта. Все занятия должны проходить в домашних условиях в режиме видеотренировки. Все наставники до особого распоряжения будут выкладывать уроки в группе городского спортуправления во ВКонтакте.

* Напомним, ранее в столице Южного Урала из-за коронавирусной инфекции были отменены все спортивные мероприятия.

Многие учреждения культуры и спорта закрылсь на карантин.Фото: Иван МАКЕЕВ

* С 23 марта ледовый дворец «Уральская молния» решил прекратить массовые катания. Те, у кого есть абонементы на посещение льда, смогут воспользоваться ими в следующем сезоне.

* Напомним, все культурно-массовые мероприятия в Челябинской области также отменены, театры закрыты на карантин.

* Правительство РФ рекомендовало временно закрыть и кинотеатры. Но в Челябинске они пока работают, соблюдая меры предосторожности (дезинфекция, ограничение по числу зрителей на сеансах).

КОСМЕТОЛОГА-БЕГЛЯНКУ НАКОНЕЦ-ТО ОБСЛЕДОВАЛИ

Косметолог из Миасса Лариса Яснева, которая пряталась от врачей, не желая проверяться на коронавирус, наконец, прошла обследование. Оказалось, что она здорова.

Напомним, Лариса Яснева прилетела из Италии в конце февраля на одном борту с зараженным коронавирусом. Она должна была сдать анализы и пройти двухнедельный домашний карантин. Но вместо этого отключила телефон и перестала появляться дома.

МАРШРУТКИ ПОМОЮТ

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинске будут дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Теперь к санитарной обработке подключатся и маршрутки. Протирать поручни и сидения дезраствором там начнут с 25 марта.

ГРЕЧКИ НАЕЛИСЬ

Торговые сети зафиксировали 20%-ный спад спроса на товары первой необходимости: гречку, консервы, макароны. Эти продукты еще недавно сметали с полок чуть ли не оптом. Наконец-то люди поняли, что у магазинов большие запасы, и все не скупить. Туалетной бумаги, кстати, тоже всем хватит.

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ

* 5 человек заболели в Челябинской области.

* 66 человек сейчас ждут анализы на коронавирус.

* 2895 челябинцев находятся под наблюдением из-за коронавируса.

* 32 человека находятся в карантинных центрах Челябинской области.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* Если вы купили билеты в одну из стран с бушующим коронавирусом или уже там и не знаете, что делать, звоните на горячую линию Центра развития туризма Челябинской области. Тел.: 8 (900) 081-11-03. Специалисты отвечают на вопросы с 9.00 до 17.30 (пн — чт), с 9.00 до 16.15 (пятница).

* Если вы подозреваете у себя коронавирус, обращайтесь на горячую линию регионального минздрава: 8 (351) 240-15-16.

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