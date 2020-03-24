2020-03-24T10:31:16+03:00
Происшествия

Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО

Несколько лет Алеся Субботина работала риелтором
Юлия РЕУТОВА
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Алесю Субботину арестовали 11 марта. Фото: Алеся Субботина/vk.comАлесю Субботину арестовали 11 марта. Фото: Алеся Субботина/vk.com
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Сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд принял решение отпустить под домашний арест депутата районного собрания Алесю Субботину. Об этом сообщил ее адвокат Константин Акулич. Общественница обвиняется в махинациях с двумя квартирами.

— Апелляционная инстанция отменила решение суда Калининского района Челябинска об избрании меры пресечения Субботиной в виде заключения под стражу. Под домашним арестом она будет находиться до 10 мая, — рассказал Акулич.

Алеся Субботина обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Ее вменяют два эпизода со сделками в 2011 и 2015 годах, когда она работала риелтором. По словам Константина Акулича, Субботина дала человеку деньги в займ под залог квартиры. Когда собственник не смог вернуть средства, она сама снова заложила эту жилплощадь.

— Об этом узнала мама собственника, начала писать заявления в полицию. Два суда они проиграли, — добавляет Акулич.

В 2015 году Субботина по такой же схеме лишили квартиры еще одного собственника. Размер ущерба обманутых оценивается более чем в 2,5 миллионов рублей. 11 марта Суд Калининского района решил применить самую строгую меру и отправить женщину в СИЗО.

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова выступила в поддержку Субботиной. Фото: Алеся Субботина - наш депутат!/vk.com

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова выступила в поддержку Субботиной. Фото: Алеся Субботина - наш депутат!/vk.com

Коллеги депутата развернули бурную деятельность по поддержке общественница. Они даже написали обращение губернатору Алексею Текслеру, заявив, что Субботину арестовали, чтобы не мешала «незаконной и бесконтрольной вырубке бора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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