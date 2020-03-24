2020-03-24T10:40:47+03:00
Общество

Летающий мальчик из Челябинской области побывал на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина

Съемки программы прошли еще осенью, а в эфир шоу выпустили сейчас
Лидия ПЕСКОВА
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Максим Галкин и братья Митязовы. Фото: соцсети.Максим Галкин и братья Митязовы. Фото: соцсети.
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В минувшее воскресенье, 22 марта, Первый канал показал очередной выпуск шоу про талантливых детей «Лучше всех». В программе принял участие «единственный летающий житель Златоуста». Так ведущий программы Максим Галки назвал 11-летнего воздушного гимнаста Степана Митязова.

На шоу Степа приехал с большой группой поддержки: с мамой, братом, который также занимается воздушной акробатикой, и преподавателем циркового искусства.

— Оба мальчика замечательные, очень трудолюбивые и способные, лауреаты и обладатели гран-при всероссийских и международных конкурсов, — похвалила парнишек их педагог Елена Нефедова.

Степа рассказал Галкину, что занимается в цирковом коллективе с четыре лет, каждый день он находит время для тренировки и мечтает в будущем стать знаменитым цирковым артистом.

— Думаю, у тебя это получится! — заметил Максим Галкин.

Степа — воспитанник златоустовской цирковой студии «ЛЭВиС», название которой расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».

Степан Митязов в Шоу Максима Галкина ЛУЧШЕ ВСЕХ.Видео: Первый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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