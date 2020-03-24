Летающий мальчик из Челябинской области побывал на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина
В минувшее воскресенье, 22 марта, Первый канал показал очередной выпуск шоу про талантливых детей «Лучше всех». В программе принял участие «единственный летающий житель Златоуста». Так ведущий программы Максим Галки назвал 11-летнего воздушного гимнаста Степана Митязова.
На шоу Степа приехал с большой группой поддержки: с мамой, братом, который также занимается воздушной акробатикой, и преподавателем циркового искусства.
— Оба мальчика замечательные, очень трудолюбивые и способные, лауреаты и обладатели гран-при всероссийских и международных конкурсов, — похвалила парнишек их педагог Елена Нефедова.
Степа рассказал Галкину, что занимается в цирковом коллективе с четыре лет, каждый день он находит время для тренировки и мечтает в будущем стать знаменитым цирковым артистом.
— Думаю, у тебя это получится! — заметил Максим Галкин.
Степа — воспитанник златоустовской цирковой студии «ЛЭВиС», название которой расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».
Степан Митязов в Шоу Максима Галкина ЛУЧШЕ ВСЕХ.Видео: Первый канал.
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ИСТОЧНИК KP.RU