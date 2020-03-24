Даже «Сетевой город» обваливается: как школы Челябинска внедряют дистант

24 Март 2020 2020-03-24T13:29:40+03:00

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Школы Челябинской области не готовы организовать полноценное дистанционное обучение детей, которые выберут свободное посещение уроков. Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования региона Елена Коузова. Родители отмечают, что теперь даже «Сетевой город» несколько раз в день дает сбои.

Пока в школах Челябинска свободное посещение выбрали около 10% детей. Но эта цифра может увеличиться после каникул. Российские власти заявляли, что ученикам предложат дистанционный формат обучения.

— Я прочитала множество литературы по поводу дистанционного обучения. В нем все равно есть постоянное взаимодействие с учителем. Нам же сказали, что при свободном посещении и всю ответственность несут родители, и мы сами должны объяснять новые темы. Учитель будет только выкладывать задания в «Сетевой город». Это же просто профанация, а не дистант, — возмущается мама ученика школы в Тракторозаводском районе.

— До первого экзамена осталось «без пяти минут» два месяца. Потому я против свободного посещения. И дистанционка в нашей школе — это вываливание кучи параграфов на самостоятельное изучение. И не только у нас. Вспомните гриппозный карантин, — делится переживаниями мама другой ученицы.

Такая ситуация оказалась типичной для большинства учебных заведений. После длительного карантина в феврале школы так и не смогли предложить новые подходы. Родители отмечают, что даже «Сетевой город» теперь не справляется с нагрузкой и просто не открывается.

— Мы честно и откровенно говорим, что восприятие, когда дети сидят перед экраном, а с той стороны работает педагог, это практически нереально выполнить. Мы не можем выполнить это элементарно из-за санитарных норм. И это невозможно потому, что, уважаемые родители, у вас дома нет таких возможностей. Поэтому использование технологий дистанционного обучения — это использование разных технологий, — в прямом эфире сказала Елена Коузова.

Директор гимназии № 80 Анна Макарова рассказала, что свободное посещение выбрали по 2-3 человека в классах. Они получают задание в сетевом городе и могут рассчитывать на консультацию учителя.

Родители, которые решили перевести детей на свободное посещение, должны будут написать заявление и подтвердить его личным звонком классному руководителю.Сразу несколько образовательных платформ открыли бесплатный доступ для занятий. Школам предстоит самим составить план, как их использовать, чтобы они сочетались с проходимой программой.

Режим свободного посещения введен с 19 марта. Учитель истории и обществознания лицея № 35 Владимир Брюхов рассказал о том, что такое полноценная «удаленка», почему переход на нее сейчас невозможен и можно ли рассчитывать на качественное получение знаний дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU