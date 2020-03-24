У челябинского депутата, контактировавшего с заболевшим коронавирусом, не нашли инфекцию

24 Март 2020 2020-03-24T18:17:34+03:00

Тем не менее, чиновник остается на карантине

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У депутата ЗСО Челябинской области Владимира Чебыкина, который контактировал с больным коронавирусом, не нашли инфекцию из Уханя. По информации наших коллег из издания «Челябинск Сегодня», оба результата оказались отрицательными.

Чиновник является руководителем и совладельцем компании «Тепловые электрические сети и системы». В ней работал муж прокурора Металлургического района Челябинска, который получил коронавирус в Италии. Кроме мужчины, заразилась и его семья.

Сейчас Владимир Чебыкин остается на карантине. Несмотря на два отрицательных результата, депутат остается на изоляции. Как положено, на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU