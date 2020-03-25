2020-03-25T11:31:17+03:00
Горько с КП

Челябинцы могут подать заявление, не посещая ЗАГС, и сэкономить на свадьбе

Рассказываем, как пожениться с пользой
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Во время карантина челябинцев призывают не посещать места массового скопления людей и, по возможности, провести время дома. Но как быть тем, кто в этом году решил пожениться? В региональном госкомитете по делам ЗАГС подсказали, что заявление на регистрацию брака можно подать в электронном виде.

— Возможность подачи заявления в электронной форме на получение государственной услуги предусмотрена через Единый Портал государственных услуг и через официальный сайт Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

В свою очередь «КП-Челябинск» предлагает горожанам сэкономить на свадьбе. Для этого нужно принять участие в проекте «Горько! с КП» и дойти до финала. Влюбленные челябинцы уже готовы биться за море свадебных подарков: чтобы выйти в финал, нужно набрать максимальное количество лайков.

Шансы на победу есть у каждого: заявки принимаются до 30 апреля. Не упустите возможность сделать свою свадьбу незабываемой и не разориться.

Подробнее о проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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