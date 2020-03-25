2020-03-25T12:00:29+03:00
Общество

Правительство Челябинской области массово закупает медицинские маски

Все из-за искусственного дефицита
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Поставщик будет обязан предоставить больше 600 тысяч масокПоставщик будет обязан предоставить больше 600 тысяч масокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 миллионов 320 тысяч рублей — именно такую сумму потратит правительство Челябинской области на медицинские маски. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Всего подконтрольная правительству компания «Областной аптечный склад» должна будет закупить 666 тысяч медицинских масок. Подобное решение поможет избежать будущего дефицита повязок в медучреждениях и аптеках. Поставщика выберут до 2 апреля.

— Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, — указано в описании тендера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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