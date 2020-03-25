2020-03-25T12:51:12+03:00
Общество

Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий

Женщина нецензурно высказалась о гражданах Китая
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Местные жители организовали стихийный митинг против размещения граждан Китая в пустующем детском санатории. Фото: Александр СамаринМестные жители организовали стихийный митинг против размещения граждан Китая в пустующем детском санатории. Фото: Александр Самарин
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10 тысяч рублей — именно столько придется заплатить жительницу Челябинской области за комментарий в социальных сетях. Женщина оскорбила граждан Китая, которых должны были разместить для изоляции в деревне Ужевка Сосновского района.

— В комментариях, оставленных женщиной, содержались негативные высказывания в адрес группы лиц по национальному признаку. Собранные по данному факту сотрудниками полиции материалы были переданы в судебные органы для вынесения решения, — рассказали в региональном управлении МВД.

За комментарий женщину признали виновной в возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства. Оскорбления оценили в 10 тысяч рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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