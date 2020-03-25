Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбительный комментарий
10 тысяч рублей — именно столько придется заплатить жительницу Челябинской области за комментарий в социальных сетях. Женщина оскорбила граждан Китая, которых должны были разместить для изоляции в деревне Ужевка Сосновского района.
— В комментариях, оставленных женщиной, содержались негативные высказывания в адрес группы лиц по национальному признаку. Собранные по данному факту сотрудниками полиции материалы были переданы в судебные органы для вынесения решения, — рассказали в региональном управлении МВД.
За комментарий женщину признали виновной в возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства. Оскорбления оценили в 10 тысяч рублей штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU