Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами
Коронавирус не передается, но это не точно: в Россельхознадзоре Челябинской области рассказал, что делать если вы заразились китайской инфекцией, когда у вас есть любимый питомец.
По информации ведомства, пока нет доказательств, что животные могут быть переносчиками нового вируса. В то же время, сейчас есть информация, что некоторые питомцы могут перенять инфекцию у своих заболевших хозяев.
— На сегодняшний день известно о двух собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого контакта с инфицированными людьми, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Несмотря на то, что сейчас неизвестно может ли вирус передаться от животного животному, необходимо изолировать питомца от других, если он окажется инфецирован.
В Россельхознадзоре отмечают, что заботу о питомце, в случае положительного диагноза хозяина, стоит передать другому члену семьи, если это возможно. В противном случае — необходимо соблюдать правила общей гигиены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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