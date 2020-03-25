Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами

25 Март 2020 2020-03-25T18:47:11+03:00

В некоторых странах на животных уже надевали защитные маски. Этот пример из Китая. Фото: twitter.com

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Коронавирус не передается, но это не точно: в Россельхознадзоре Челябинской области рассказал, что делать если вы заразились китайской инфекцией, когда у вас есть любимый питомец.

По информации ведомства, пока нет доказательств, что животные могут быть переносчиками нового вируса. В то же время, сейчас есть информация, что некоторые питомцы могут перенять инфекцию у своих заболевших хозяев.

— На сегодняшний день известно о двух собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого контакта с инфицированными людьми, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что сейчас неизвестно может ли вирус передаться от животного животному, необходимо изолировать питомца от других, если он окажется инфецирован.

В Россельхознадзоре отмечают, что заботу о питомце, в случае положительного диагноза хозяина, стоит передать другому члену семьи, если это возможно. В противном случае — необходимо соблюдать правила общей гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU