«Домашний очаг»: в Челябинске целая семья заразилась коронавирусом

Вслед за жителем Миасса, у четверых челябинцев официально подтвердили коронавирус. Результаты пришли сегодня ночью, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Глава семейства в 10-х числах вернулся из Италии, где сейчас самая острая ситуация. Вслед за ним заболела жена — помощница прокурора Металлургического района. Пришлось отправить на карантин районную прокуратуру, а в райсуде — отложить заседания по уголовным делам.

На больничной койке оказалась их дочь — студентка Челябинского госуниверситета. Ранее информация о ее заболевании отрицалась. Вуз как раз готовился переходить на дистанционное обучение.

Подтвержден Covid-2019 и у бабушки, правда, не уточняется, свекровь это или теща.

— У бабушки болезнь протекает более тяжело, но у нее уже есть положительная динамика, — уточнила Ирина Гехт.

Коронавирус подхватила и коллега мужчины. Они работают в компании «Тепловые электрические сети и системы». Результат положительный, но с приставкой «условно». Анализы еще в работе. Пришлось уйти на самоизоляцию и его начальнику — депутату Заксобрания Челябинской области Владимиру Чебыкину. Накануне стало известно, что у него коронавирус не подтвердился.

По словам Ирины Гехт, опасная болезнь не подтвердилась у сокурсников и преподавателей дочери, а также у сотрудников прокуратуры Металлургического района.