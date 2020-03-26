Нерабочая неделя в Челябинске: как будут принимать пациентов медицинские учреждения с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Поликлиники и больницы Челябинской области будут работать во время недельного карантина, который вводится по всей стране по поручению президента
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин распорядился отправить страну на недельные каникулы — с 28 марта (это ближайшая суббота) по 5 апреля (следующее воскресенье). Однако все поликлиники и стационары будут работать по обычному графику.
Во всех медицинских учреждениях Челябинской области вводится особый эпидемиологический режим. Из-за него в работу стационаров и поликлиник внесут отдельные коррективы.
Прежде всего, на входе у пациентов должны измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ обязаны осматривать в отдельных кабинетах-боксах, подальше от других пациентов. Такой порядок уже действует в поликлиниках.
ПОЖИЛЫХ МЕДИКОВ РАСПУСКАЮТ
Так, медработники в возрасте старше 65 лет (а они входят в группу риска по осложнениям коронавируса — ред.) по их желанию могут уйти на выходные. Но зарплату за эти дни им обязаны выплатить в полном объеме.
В СТАЦИОНАРЫ КЛАДУТ ТОЛЬКО ЭКСТРЕННЫХ
На время карантина приостанавливается плановая госпитализация в дневные стационары, а также в круглосуточные стационары терапии и пульмонологии. Помощь будут оказывать только тем, кто попал в экстренную ситуацию — получил тяжелую травму или столкнулся с обострением серьезного заболевания.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ПРОФОСМОТРЫ ОТМЕНЯЮТ
До особого распоряжения не будут проводить диспансеризацию и профосмотры взрослых и детей.
ПРИВИВКИ ЗДОРОВЫМ -СТАВЯТ
Вакцинацию здоровых детей решили не останавливать. Прививки по прежнему будут делать.
ФЛЮОРОГРАФИЮ — ДЕЛАЮТ.
Правда, при входе придется измерить температуру и доказать, что вы не болеете, не способны заразить других.
Пожилых челябинцев и людей с хроническими заболеваниями в минздраве области просят по возможности не ходить по врачам. Если медпомощь необходима, горожанам советуют вызывать участкового на дом. Врач оценит реальное положение дел и даст дальнейшие рекомендации.
А соцработники будут помогать медикам доставлять на дом рецепты на жизненно важные препараты.
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ИСТОЧНИК KP.RU