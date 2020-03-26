Нерабочая неделя в Челябинске: как будут принимать пациентов медицинские учреждения с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T17:12:26+03:00

В минздраве области рассказали о графике работы поликлиник и больниц и про отдельные ограничения

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Поликлиники и больницы Челябинской области будут работать во время недельного карантина, который вводится по всей стране по поручению президента

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин распорядился отправить страну на недельные каникулы — с 28 марта (это ближайшая суббота) по 5 апреля (следующее воскресенье). Однако все поликлиники и стационары будут работать по обычному графику.

Во всех медицинских учреждениях Челябинской области вводится особый эпидемиологический режим. Из-за него в работу стационаров и поликлиник внесут отдельные коррективы.

Прежде всего, на входе у пациентов должны измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ обязаны осматривать в отдельных кабинетах-боксах, подальше от других пациентов. Такой порядок уже действует в поликлиниках.

ПОЖИЛЫХ МЕДИКОВ РАСПУСКАЮТ

Так, медработники в возрасте старше 65 лет (а они входят в группу риска по осложнениям коронавируса — ред.) по их желанию могут уйти на выходные. Но зарплату за эти дни им обязаны выплатить в полном объеме.

В СТАЦИОНАРЫ КЛАДУТ ТОЛЬКО ЭКСТРЕННЫХ

На время карантина приостанавливается плановая госпитализация в дневные стационары, а также в круглосуточные стационары терапии и пульмонологии. Помощь будут оказывать только тем, кто попал в экстренную ситуацию — получил тяжелую травму или столкнулся с обострением серьезного заболевания.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ПРОФОСМОТРЫ ОТМЕНЯЮТ

До особого распоряжения не будут проводить диспансеризацию и профосмотры взрослых и детей.

ПРИВИВКИ ЗДОРОВЫМ -СТАВЯТ

Вакцинацию здоровых детей решили не останавливать. Прививки по прежнему будут делать.

ФЛЮОРОГРАФИЮ — ДЕЛАЮТ.

Правда, при входе придется измерить температуру и доказать, что вы не болеете, не способны заразить других.

Пожилых челябинцев и людей с хроническими заболеваниями в минздраве области просят по возможности не ходить по врачам. Если медпомощь необходима, горожанам советуют вызывать участкового на дом. Врач оценит реальное положение дел и даст дальнейшие рекомендации.

А соцработники будут помогать медикам доставлять на дом рецепты на жизненно важные препараты.

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ИСТОЧНИК KP.RU