2020-03-26T13:01:54+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Челябинске: как будут учиться школьники и студенты с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Уйдут ли учащиеся на каникулы
Ирина ФАДЮШИНА
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Нерабочая неделя продлит каникулыНерабочая неделя продлит каникулыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нерабочая неделя в Челябинске грядет в след за каникулами школьников. Ребята уже переедены на дистанционное обучение. У родителей возникают вопросы: не придется ли провести внеплановые каникулы за поделкам и задачками.

У нас есть хорошая новость. С 26 марта до особого распоряжения приостанавливается обучение в школах и учреждениях дополнительного образования, сообщили в мэрии.

— Образовательный процесс при этом, в том числе в дистанционном режиме не ведется, — уточнила пресс-секретарь управления образования города Екатерина Самарина.

Вузы тоже уходят на каникулы. Глава минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов с 28 марта по 5 апреля.

— Это приказ министерства образования. Мы обязаны его выполнять, — уточнила пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

В УралГУФК с 30 марта по 3 апреля — нерабочие дни для преподавателей.

— Будут каникулы. Если неделя нерабочая, то и переподаватели не будет работать, — рассказала редактор пресс-службы ЮУрГУ Марина Ковязина.

В педагогическом университете обещали предоставить комментарий позже. В лингвистическом центре ЮУрГГПУ, где проводятся курсы допобразования, уже сообщили, что неделя будет нерабочая.

Медицинская академия, которая подчиняется Минздраву, пока остается в неведении. Пока на сайте сообщается, что с 26 марта 2020 года и до особого распоряжения приостановлены пересдачи.

— Сейчас студенты на дистанционном образовании. Мы планомерно к этому подходили, потому что медицина не предполагает такого формата. Начали с лекций, чтобы не было скопления народа, — уточнили в вузе.

Также ждет соответствующего приказа аграрный университет.

Детские сады переходят на особый режим работы. Подробности — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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