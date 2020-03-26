Общественность надеется, что новый владелец Заячьего острова займется его благоустройством

26 Март 2020 2020-03-26T17:13:24+03:00

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Стало известно, почему 10 гектаров Заячьего острова возле Теплотехнического института выставлены на продажу. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», причина, по которой в Челябинске пустят с молотка южную часть Заячьего острова, оказалась примитивной: собственник обанкротился.

Еще 8,9 га некогда популярного места у горожан остаются у муниципалитета.

— Жаль, что не сбылось с «Нефритовым городом» в стиле Чайна-тауна, «Островом-садом» и приличной переправой на берег, заявленными в проектах в разные годы. За жилые дома не скажем — и без того их пруд пруди, ко всему прочему там рядом промзона, поэтому какая может быть жилплощадь? Трудно объяснить, почему с этим островком надежды у Челябинска не ладится. Планов было громадье, ни один не воплощен, собственник плохо содержал территорию, сейчас она пустует. У города на развитие Заячьего острова денег нет. Точнее, не было до сих пор. Что, например, об этом думают профильные специалисты, попавшие недавно в команду мэрии (тот же новый главный архитектор)? — добавляют авторы «Челябушки». — Не стали бы мы расценивать выставление на продажу знакового объекта скептически — незаменимых инвесторов нет, свято место пусто не бывает, тем паче соединяющее два района. Начать бы с простейшего благоустройства по типу паркового, привести в порядок зелень и то было бы замечательно. И не забыть взять под охрану, так как пока лесопосадки на Заячьем острове не столько играют роль кислородного буфера между заводами и домами, сколько служат местом обитания всякой нечисти (припомним лишний раз о случавшихся в районе кражах и даже убийстве).

Напомним, по условиям контракта, минимальная цена за половину острова составляет 715 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU