В Челябинске начнут дезинфицировать лифты и подъезды

26 Март 2020 2020-03-26T17:43:26+03:00

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Полная дезинфекция: в Челябинске начнут проводить санобработку лифтов, подъездов и детских площадок. Соответствующее решение поддержала градоначальница Наталья Котова.

— Просьба направить рекомендации, чтобы они начали обрабатывать дезинфицирующими растворами перила, двери подъездов, кнопки лифта, детские площадки не менее двух раз в день», — поручила мэр.

За санобработку будут отвечать управляющие компании домов. Впрочем, следовать рекомендации или нет — остается на совести коммунальщиков. Напомним, что в Челябинске также начали дезинфицировать весь общественный транспорт. По три раза в день полностью обрабатывают как автобусы и трамваи, так и частные маршрутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU