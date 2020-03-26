В Челябинске начнут дезинфицировать лифты и подъезды
Полная дезинфекция: в Челябинске начнут проводить санобработку лифтов, подъездов и детских площадок. Соответствующее решение поддержала градоначальница Наталья Котова.
— Просьба направить рекомендации, чтобы они начали обрабатывать дезинфицирующими растворами перила, двери подъездов, кнопки лифта, детские площадки не менее двух раз в день», — поручила мэр.
За санобработку будут отвечать управляющие компании домов. Впрочем, следовать рекомендации или нет — остается на совести коммунальщиков. Напомним, что в Челябинске также начали дезинфицировать весь общественный транспорт. По три раза в день полностью обрабатывают как автобусы и трамваи, так и частные маршрутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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