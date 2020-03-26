В МЧС назвали число погибших при взрыве в Магнитогорске
Эпицентром взрыва в жилом доме по улице Доменщиков,19 стала квартира на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.
— Подтверждаем, что был хлопок газовоздушной смеси на втором этаже с последующим возгоранием. Огонь перешел со второго на третий этаж, где было несколько квартир. На данный момент открытое горение ликвидировано, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС региона Егор Пахомов.
Официально подтверждено две смерти. Всего эвакуировано 31 человек.
В доме, где произошел пожар, два магазина. Рядом детский сад. Фото: yandex.ru/maps
Как сообщают местные жители, сначала в нескольких районах был слышен громкий хлопок, после от пятиэтажки пошел черный дым. В соседних домах от взрыва затряслись стены. На место ЧП приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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