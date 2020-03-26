2020-03-26T19:30:45+03:00
Происшествия

В МЧС назвали число погибших при взрыве в Магнитогорске

Пожарные ликвидировали огонь
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Огонь со второго этажа быстро перебрался на третий. Фото: читатель КП-ЧелябинскОгонь со второго этажа быстро перебрался на третий. Фото: читатель КП-Челябинск
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Эпицентром взрыва в жилом доме по улице Доменщиков,19 стала квартира на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

— Подтверждаем, что был хлопок газовоздушной смеси на втором этаже с последующим возгоранием. Огонь перешел со второго на третий этаж, где было несколько квартир. На данный момент открытое горение ликвидировано, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС региона Егор Пахомов.

Официально подтверждено две смерти. Всего эвакуировано 31 человек.

В доме, где произошел пожар, два магазина. Рядом детский сад. Фото: yandex.ru/maps

В доме, где произошел пожар, два магазина. Рядом детский сад. Фото: yandex.ru/maps

Как сообщают местные жители, сначала в нескольких районах был слышен громкий хлопок, после от пятиэтажки пошел черный дым. В соседних домах от взрыва затряслись стены. На место ЧП приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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