В МЧС назвали число погибших при взрыве в Магнитогорске

26 Март 2020 2020-03-26T19:30:45+03:00

Огонь со второго этажа быстро перебрался на третий. Фото: читатель КП-Челябинск

Изменить размер текста: A A

Эпицентром взрыва в жилом доме по улице Доменщиков,19 стала квартира на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

— Подтверждаем, что был хлопок газовоздушной смеси на втором этаже с последующим возгоранием. Огонь перешел со второго на третий этаж, где было несколько квартир. На данный момент открытое горение ликвидировано, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь ГУ МЧС региона Егор Пахомов.

Официально подтверждено две смерти. Всего эвакуировано 31 человек.

В доме, где произошел пожар, два магазина. Рядом детский сад. Фото: yandex.ru/maps

Как сообщают местные жители, сначала в нескольких районах был слышен громкий хлопок, после от пятиэтажки пошел черный дым. В соседних домах от взрыва затряслись стены. На место ЧП приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете что-нибудь об этом событии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU