Мальчишку, пропавшего при взрыве газа в Магнитогорске, нашли

27 Март 2020 2020-03-27T05:39:58+03:00

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Через два часа после жуткого взрыва газа в доме Магнитогорска в соцсети появилось объявление: «Помогите найти ребенка». Речь о 13-летнем Кирилле — жителе одной из пострадавших квартир.

— Вышел из квартиры в футболке и трико. Возможно, весь в ожогах. Мы не просим денег. Просто помогите найти, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Ирина Максименко.

Читать комментарии страшно: некоторые пишут, что мальчишка погиб. Такой вывод люди сделали из информации о нескольких жертвах, одна из которых не опознана.

Когда на место происшествия приехал глава города, люди окружили его с вопросами про подростка.

— Иллюшу (младший брат Кирилла — прим. автора), говорят, увезли. А старшего нашли? — плача, спросила женщина.

Соседи рассказали, что после взрыва Кирилл выбросил младшего брата из окна, а сам остался в квартире. У младшего — сильнейшие ожоги. Его госпитализировали.

Позже «Магнитогорский Рабочий» сообщил, что Кирилла нашли: он все же успел выскочить из квартиры.

Пользователи соцсети подтверждают эту информацию.

— Он у сестры. Жив, все нормально — написала Екатерина Стрельникова в группе «Магнитка-Онлайн. Новости Магнитогорска» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU