Мальчишку, пропавшего при взрыве газа в Магнитогорске, нашли
Через два часа после жуткого взрыва газа в доме Магнитогорска в соцсети появилось объявление: «Помогите найти ребенка». Речь о 13-летнем Кирилле — жителе одной из пострадавших квартир.
— Вышел из квартиры в футболке и трико. Возможно, весь в ожогах. Мы не просим денег. Просто помогите найти, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Ирина Максименко.
Читать комментарии страшно: некоторые пишут, что мальчишка погиб. Такой вывод люди сделали из информации о нескольких жертвах, одна из которых не опознана.
Когда на место происшествия приехал глава города, люди окружили его с вопросами про подростка.
— Иллюшу (младший брат Кирилла — прим. автора), говорят, увезли. А старшего нашли? — плача, спросила женщина.
Соседи рассказали, что после взрыва Кирилл выбросил младшего брата из окна, а сам остался в квартире. У младшего — сильнейшие ожоги. Его госпитализировали.
Позже «Магнитогорский Рабочий» сообщил, что Кирилла нашли: он все же успел выскочить из квартиры.
Пользователи соцсети подтверждают эту информацию.
— Он у сестры. Жив, все нормально — написала Екатерина Стрельникова в группе «Магнитка-Онлайн. Новости Магнитогорска» в ВК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: что говорят очевидцы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске 2020»