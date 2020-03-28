2020-03-28T10:39:10+03:00
Общество

«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж

Активисты призывают земляков не выходить на улицу и посвятить себя общению с близкими
Лидия ПЕСКОВА
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Медики РЖД призывают остаться дома. Фото: соцсети.Медики РЖД призывают остаться дома. Фото: соцсети.
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Специалисты дорожной клинической больницы на станции Челябинск поддержали международный флешмоб врачей #StayAtHoum#COVIDнепобедит. Они сделали снимок, призывающий остаться дома, и выложили его в социальные сети.

— Мы напоминаем, что самый простой и верный способ избежать заражения и риска заразить окружающих — это свести к минимуму посещение общественных мест. Берегите себя и будьте здоровы! — говорят медики.

В каком режиме работают поликлиники и больницы с 28 марта по 5 апреля, читайте на нашем сайте.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

С аналогичным заявлением выступили сегодня и сотрудники Исторического музея Южного Урала. Они поддержали своих коллег из Красноярска. Этот призыв также напоминает о том, что в Челябинской области все музеи и ряд других общественных мест в эти дни не работают.

Куда еще закрыт доступ на Южном Урале, читайте в нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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