Взрыв газа в Магнитогорске 2020: виновника отправили за решетку

28 Март 2020 2020-03-28T16:39:09+03:00

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В Магнитогорске суд отправил под стражу 43-летнего отца троих детей Эдуарда Реброва, по вине которого вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков, 19, взорвался газ и погибли два человека, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

Мужчину, который оставил баллон с газом на хранение в квартире родной сестры, отправили под стражу на два месяца. Реброва обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, во время взрыва погиб 13-летний племянник мужчины и лежачая пенсионерка из соседней квартиры — женщина оказалась без помощи и сгорела заживо в своей кровати, когда начался пожар. Кроме того, 100% ожогов тела получил полуторогодовалый племянник Реброва. Его пытаются вытащить с того света врачи.

Мужчина признал свою вину частично и попросил суд не заключать его под стражу.

Против этого выступил следователь, ведущий дело. Он заявил в суде, что, оказавшись на свободе, Ребров может скрыться от правосудия и повлиять на показания матери и сестры.

Все материалы о взрыве газа в Магнитогорске мы собрали для вас в отдельном разделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU