2020-03-27T10:14:09+03:00
Происшествия

Подросток, погибший при взрыве в Магнитогорске, находился возле газового баллона

Для установки его личности потребуется экспертиза ДНК. [Эксклюзив KP.RU]
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.comФото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com
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13-летний ребенок, погибший при взрыве в квартире №74 на Доменщиков, 19 в Магнитогорске, находился возле газового баллона. Его тело настолько обезображено, что для опознания потребуется экспертиза ДНК. Об этом сообщил КП-Челябинск собственный источник в правоохранительных органах Магнитогорска.

— Мать ребенка и ее брат, которого уже задержали, вместе занимались ремонтами. Не факт, что именно в этой квартире делали натяжные потолки. Фото газового баллона приобщено к материалам дела как главная улица, — рассказал наш собеседник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следов взрывчатых веществ на месте ЧП не обнаружено.

1,5 годовалый брат погибшего находится в крайне тяжелом состоянии — у него обожжено все тело. Вертолет санавиации наготове, но малыш пока не транспортабельный. Где находится мать неизвестно.

Погибшая 69-летняя женщина и пострадавший мужчина 57 лет жили пососедству.

Первая реакция жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв.Видео: Магнитогорск без цензуры/vk.com

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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