Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск

28 Март 2020 2020-03-28T08:11:52+03:00

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Полуторагодовалый малыш Илья, который сильно обгорел во время взрыва газа в жилом доме на улице Доменщиков в Магниторогске, готовится к перелету в Челябинск. Мальчугана готов принять местный ожоговый центре. А вернее, мальчишка готов отправиться в трудный путь до Челябинска.

— Минувшей ночью докторам удалось стабилизировать состояние малыша. Его готовы перевести в ожоговый центр. Уже заказываем вертолет. Очень хочется, чтобы чудо, которое произошло с Ваней Фокиным, повторилось с Ильей, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке на улице Доменщиков, 19, в Магнитогорске произошел в восьмом часу вечера 26 марта. В квартире на втором этаже рванул газовый баллон, который отец семейства принес домой на хранение. Сын-подросток мужчины, находившийся рядом с баллоном, погиб на месте. Еще один, маленький, ребенок получил сильнейшие ожоги — из огня его вытащила соседка. Также погибла лежачая пенсионерка из соседней квартиры — женщина сгорела заживо во время пожара.

Ванюша Фокин прославился на всю страну после трагедии на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, которая случилась 31 декабря 2018 года. От взрыва газа в жилой многоэтажке обвалился подъезд. Мальчик, которому было всего 10 месяцев, более суток пролежал под завалами при низкой температуре, но выжил. Врачи смогли побороть его тяжелейшие травмы, сейчас ребенок растет практически обычным мальчишкой.

Все о взрыве газа в Магнитогорске 2020 можно прочитать по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU