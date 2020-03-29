Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 марта 2020 года: подтверждены еще три случая

29 Март 2020 2020-03-29T09:08:47+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 марта: новых случаев заражения нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На данный момент количество зараженных коронавирусом в Челябинской области — 27 человек

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Минздрав опубликовал свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 марта 2020 года. За прошедшие сутки новых случаев заболевания не выявлено. Еще у троих человек официально подтвердили диагноз в Новосибирской лаборатории «Вектор».

Всего в регионе 27 заболевших. У 12 из них диагноз подтвержден. У 15 человек — условно положительные результаты на COVID-19.

— Пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Медики ожидают окончательных результатов из лаборатории в Новосибирске. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию», — сообщают в областном минздраве.

Медики напоминают, сейчас следует воздержаться от поездок и оставаться дома. При первых признаках недомогания — обращаться к врачу.

НОМЕРОК

8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения по коронавирусу. Звонки принимаются круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU