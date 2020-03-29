Коронавирус в Челябинске, новости на 29 марта 2020 года: новые зараженные и 300 вернувшихся из Азии южноуральцев

С каждым днем выявляют все больше случаев заражения коронавирусом в Челябинске и области. Ситуацию осложняет то, что вернувшиеся из-за границы туристы не самоизолируются, а ходят на работу, встречаются с родными и даже скрывают факт своей поездки от медиков. В результате — плюс 10 заболевших за сутки. Их диагнозы пока не подтверждены.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 29 марта такова: 9 человек с подтвержденными и 18 с условно положительными диагнозами (их сейчас перепроверяют). Итого 27 больных.

Напомним, сутками раньше официально было зарегистрировано 20 больных коронавирусом, из которых 12 неподтвержденных. По четырем из них вчера днем пришел ответ: три отрицательных и один положительный.

В лаборатории челябинского СПИД-центра проверяют анализы на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый случай заражения коронавирусом в Златоусте: 69-летняя женщина привезла болезнь из Таиланда. Соседи по подъезду сдают анализы и уходят на самоизоляцию. По неподтвержденной информации заболевшая посещала свою торговую точку.

А вот то, что больной коронавирусом житель Магнитогорска торговал мясом на рынке в Башкирии, установлено абсолютно точно. Мужчина с женой недавно вернулись из Дубая, о чем никому не сказали. Сейчас они госпитализированы. Отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. Но понятно, что их на самом деле гораздо больше. Роспотребнадзор Башкортостана призвал всех работников рынка и людей, покупавших мясо, сдать анализ на коронавирус.

Сколько еще таких людей, вернувшихся из заграничной поездки и разгуливающих по городу, неизвестно. Поэтому сейчас самый лучший вариант — всем оставаться дома. В Москве от коронавируса погибла первая пациентка, которая не выезжала за границу и не имела контактов с туристами. По словам медиков, дама могла заразиться в общественном месте. Всего в России по последним данным умерло от коронавирусной инфекции пять человек. В Челябинской области смертельных случаев не зафиксировано.

Напомним, чтобы остановить распространение коронавируса, в стране объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Людей просят по возможности самоизолироваться и не выходить на улицу без особой надобности. Однако, как убедились корреспонденты «Комсомолки», далеко не все жители Челябинска понимают серьезность ситуации.

Далеко не все челябинцы самоизолировались в нерабочую неделю.Фото: Инна КУМЕЙКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

* Медики и музейные работники Челябинска поддержали мировой челлендж: они выложили в соцсети свои фотографии с призывом остаться дома.

* Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес изменения в правила карантина: зоомагазины и салоны сотовой связи не закроют.

Полный список мест, закрытых для посещения с 28 марта по 5 апреля, читайте ЗДЕСЬ.

* С 30 марта «Территория Бизнеса» запускает горячую линию для предпринимателей Челябинской области. Специалисты помогут им разобраться в кризисной ситуации. Тел.: 8-800-350-24-74 (с 8.00 до 20.00 без выходных).

* В субботу утром, 28 марта, в международном аэропорту Челябинск имени Игоря Курчатова, приземлился чартерный рейс из Таиланда. В самолете находились 297 человек: члены экипажа и 289 пассажиров, в том числе 43 ребенка. Сразу же в аэропорту все туристы сдали анализ на коронавирус. Предварительные результаты станут известны сегодня. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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