260 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализы на коронавирус

29 Март 2020 2020-03-29T10:45:05+03:00

За южноуральцами, прилетевшими из других стран, будут наблюдать медики. Фото: Андрей АБРАМОВ

Их обследовали прямо в аэропорту

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Утром в воскресенье, 29 марта, в челябинском аэропорту приземлился международный рейс из Таиланда. У всех пассажиров медики и специалисты Роспотребнадзора взяли анализы на COVID-19.

— Почти за два часа 14 медиков собрали 260 анализов у прилетевших пассажиров, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Также за прошедшие сутки анализы сдали 32 южноуральца, прилетевших внутренними рейсами.

Данные всех пассажиров передадут в поликлиники для дальнейшего наблюдения за ними в течение 14 дней.

Напомним, аэропорт сейчас закрыт для всех рейсов, пребывающих из других стран. За исключением чартеров, возвращающих россиян домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU