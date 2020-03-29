260 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализы на коронавирус
Утром в воскресенье, 29 марта, в челябинском аэропорту приземлился международный рейс из Таиланда. У всех пассажиров медики и специалисты Роспотребнадзора взяли анализы на COVID-19.
— Почти за два часа 14 медиков собрали 260 анализов у прилетевших пассажиров, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.
Также за прошедшие сутки анализы сдали 32 южноуральца, прилетевших внутренними рейсами.
Данные всех пассажиров передадут в поликлиники для дальнейшего наблюдения за ними в течение 14 дней.
Напомним, аэропорт сейчас закрыт для всех рейсов, пребывающих из других стран. За исключением чартеров, возвращающих россиян домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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